Papa Leone XIV spiega ai cardinali di avere preso il nome da Leone XIII E come lui vuole fare una rerum novarum sull’impatto dell’intelligenza artificiale

Sarà l’intelligenza artificiale e l’impatto che questa potrà avere sul mercato del lavoro, superiore a quello provocato dalla rivoluzione industriale, il tema della prima enciclica di Leone XIV. Lo ha fatto capire lo stesso Papa Prevost la mattina di sabato 10 maggio quando ha parlato ai cardinali a porte chiuse, facendo poi diffondere il testo del suo discorso. Davanti a tutti ha spiegato di averepreso il nome di Leone in omaggio proprio all’ultimo Papa che si è chiamato così: LeoneXIII. «Diverse sono le ragioni», ha premesso il Papa, «però principalmente perché il PapaLeoneXIII con la storica Enciclica rerumnovarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale; e oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenzaartificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro». 🔗Open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il cardinale e Arcivescovo di Santiago , Fernando Chomali , ha rivelato perché il successore di Papa Francesco in Vaticano , Robert Prevost , ha scelto per il suo pontificato il nome Leone XIV , durante una cena che ha tenuto con tutti i cardinali, dove il cileno si è seduto al suo tavolo, su richiesta del nuovo pontefice. [embed_post id="2036947"] «La prima ragione è stata perché a lui è toccata.. 🔗feedpress.me

Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio. Curiosa figura di "yankee latinoamericano" Prevost, 69 anni, è il primo papa americano. Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, è... 🔗today.it

Se ne parla anche su altri siti

Il Papa incontra i cardinali e spiega la scelta del nome Leone XIV; Questo grafico spiega il ruolo del Sud Globale nella scelta di Papa Leone XIV; Un nuovo videoclip musicale di Betobahia dedicato a Papa Leone XIV: Per un auspicio di pace; Papa Leone XIV ha spiegato la scelta del suo nome incontrando i cardinali: «Affrontare altra rivoluzione industriale e sviluppi dell'AI. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Papa Leone XIV spiega ai cardinali di avere preso il nome da Leone XIII. E come lui vuole fare una «rerum novarum» sull’impatto dell’intelligenza artificiale - Il discorso del nuovo Papa ai cardinali, a cui ha chiesto aiuto per affrontare il ministero petrino. Citazioni di papa Francesco ma anche di Papa Benedetto XVI per dirsi in scia con entrambi L'articol ... 🔗msn.com

Questo grafico spiega il ruolo del Sud Globale nella scelta di Papa Leone XIV - Emergono alcuni retroscena interessanti sulla nomina di Papa Leone XIV al Conclave di mercoledì e giovedì scorso. Il segretario di stato, cardinale Pietro Parolin, era in vantaggio e si aspettava già ... 🔗msn.com

Chi è davvero Papa Leone XIV? Lo spiega padre Pedicino il priore degli agostiniani italiani - L’elezione al soglio pontificio di Robert Francis Prevost, ora Papa Leone XIV, ha segnato un momento storico per la Chiesa cattolica. Non solo per il suo ... 🔗quilink.it