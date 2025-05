Papa | Leone XIV raccogliamo eredità e riprendiamo cammino Francesco

Milano, 10 mag. (LaPresse) – Il Papa “è un umile servitore di Dio e dei fratelli, non altro che questo. Bene lo hanno mostrato gli esempi di tanti miei Predecessori, da ultimo quello di PapaFrancesco stesso, con il suo stile di piena dedizione nel servizio e sobria essenzialità nella vita, di abbandono in Dio nel tempo della missione e di serena fiducia nel momento del ritorno alla Casa del Padre”. Lo ha detto PapaLeone XIV, nel suo discorso ai membri del collegio cardinalizio. “raccogliamo questa preziosa eredità e riprendiamo il cammino, animati dalla stessa speranza che viene dalla fede”, ha aggiunto il Pontefice. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: Leone XIV, raccogliamo eredità e riprendiamo cammino Francesco

"Non sono altro che umile servitore. So che non sono solo e posso contare sulla vostra vicinanza": oggi 10 maggio Papa Leone XIV ha incontrato per due ore i cardinali che lo hanno eletto due giorni fa. Ecco cosa ha detto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio. Curiosa figura di "yankee latinoamericano" Prevost, 69 anni, è il primo papa americano. Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, è... 🔗today.it

