Papa Leone XIV Prevost ai cardinali | Raccogliamo l'eredità e riprendiamo il cammino di Francesco

PapaLeone XIV parla ai membri del collegio cardinalizio. Il Pontefice "è un umile servitore di Dio e dei fratelli, non altro che questo. Bene lo hanno mostrato gli esempi di tanti miei Predecessori, da ultimo quello di PapaFrancesco stesso, con il suo stile di piena dedizione nel servizio e sobria essenzialità nella vita, di abbandono in Dio nel tempo della missione e di serena fiducia nel momento del ritorno alla Casa del Padre", ha detto Prevost nel suo discorso. "Raccogliamo questa preziosa eredità e riprendiamo il cammino, animati dalla stessa speranza che viene dalla fede".PapaLeone XIV: "Mi aiutate in un giogo superiore alle mie forze""Voi, cari cardinali, siete i più stretti collaboratori del Papa, e ciò mi è di grande conforto nell'accettare un giogo chiaramente di gran lunga superiore alle mie forze, come a quelle di chiunque", ha detto ancora il Pontefice.

(askanews) – Agostiniano, nato a Chicago, stretto collaboratore di Francesco per essere stato Prefetto del Dicastero per i vescovi, Robert Francis Prevost è il primo Papa statunitense con il nome di Leone XIV. Ha un passato di missionario e conosce bene l'America Latina.Prevost diventa così il 267mo Papa. Sessantanove anni, tocca a lui raccogliere il lascito di Bergoglio, che lo aveva creato cardinale nel Concistoro del 30 settembre 2023.

Eletto Papa Leone XIV ed in tal senso arriva una rivelazione non di poco conto: ecco per chi fa il tifo Robert Prevost, il cardinale americano chiamato a succedere a Papa Francesco. Tutti i dettagli a riguardo.La grandezza dello sport è proprio quella di abbattere tutti i confini e di ridurre le distanze tra le persone. Una sorta di lingua universale, come la danza o la musica. Questo per un motivo molto semplice: sono tante, infatti, le emozioni che trasmette durante una partita.

Papa Leone XIV è stato a Siracusa lo scorso anno in occasione del 71esimo anniversario della Lacrimazione di Maria nel capoluogo aretuseo. L'arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto , lo aveva invitato per presiedere la solenne celebrazione del 1 settembre, ultimo giorno dei festeggiamenti. "La sua presenza qui a Siracusa è stata di piena comunione spirituale: pregavamo insieme, parlavamo..

Elezione Papa Leone XIV: tra dottrina e sinodalità, cosa aspettarsi dal pontificato di Prevost

