Papa Leone XIV | Nuove sfide sociali nell' era dell' intelligenza artificiale

"Proprio sentendomi chiamato a proseguire in questa scia, ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse sono le ragioni, però principalmente perché il PapaLeone XIII, infatti, con la storica Enciclica Rerum novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale; e oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenzaartificiale, che comportano Nuovesfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro". 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV: Nuove sfide sociali nell'era dell'intelligenza artificiale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milano, 10 mag. (LaPresse) – “Oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro”. Lo ha spiegato Papa Leone XIV, nel suo discorso ai membri del Collegio Cardinalizio. 🔗lapresse.it

Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio. Curiosa figura di "yankee latinoamericano" Prevost, 69 anni, è il primo papa americano. Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, è... 🔗today.it

Liliana Segre: «I fatti del 7 e 8 ottobre hanno cambiato il mio carattere»

Video Liliana Segre: «I fatti del 7 e 8 ottobre hanno cambiato il mio carattere» Video Liliana Segre: «I fatti del 7 e 8 ottobre hanno cambiato il mio carattere»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Leone XIV conferma provvisoriamente tutti gli incarichi della Curia. La prima messa: «Ridurre Gesù a lead; Nuovo Papa Leone XIV, domani la recita del primo Regina Coeli. LIVE; Papa Leone XIV, verso l'insediamento del 18 maggio. La rivelazione: in Conclave più di 100 voti - Il cardinale del Madagascar rivela: Per Prevost molto più di 100 voti in Conclave; Chi è Robert Francis Prevost, papa Leone XIV: il primo pontefice statunitense. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa, Chiesa risponda a nuova rivoluzione industriale e IA - "Proprio sentendomi chiamato a proseguire in questa scia, ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. 🔗ansa.it

'Delle cose nuove' di Leone XIV - La scelta di chiamarsi Leone XIV è espressiva dello sguardo del nuovo Papa, attento alla "pace disarmata e disarmante" con cui ha toccato i cuori di chi lo ascoltava per la prima volta ... 🔗lanazione.it

Papa Leone XIV, Sbarra: "Ha subito invocato pace e nuova concordia che parte da ultimi e da Sud del mondo" - (Adnkronos) - "Un Papa che ha subito invocato la pace, che ha indicato pur in poche parole la via difficile di una nuova concordia che parte dagli ultimi, i vessati, gli oppressi dei Sud del mondo, da ... 🔗msn.com