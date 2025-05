papa leone xiv lascia una rosa bianca sulla tomba di francesco

Leone XIV ha deposto una rosa bianca sulla tomba di Papa Francesco , sepolto a Santa Maria Maggiore dove il Pontefice si è recato per una preghiera privata. Prevost si è soffermato commosso davanti al sepolcro del suo predecessore e si è dedicato alla preghiera, fermandosi a pregare anche davanti alla icona della Vergine Salus Populi Romani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Potrebbe interessarti su Zazoom:

Papa Leone XIV non è contro Trump: i cardinali USA smentiscono letture politiche del Conclave - Papa Leone XIV non è stato eletto come risposta a Donald Trump. A chiarirlo sono i cardinali americani dopo l'elezione di Robert Francis Prevost, il nuovo Pontefice.