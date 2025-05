Papa Leone XIV la prima telefonata ripresa in diretta Cosa ha detto!

Una giornata qualunque si è trasformata in un momento storico e sorprendente per una famiglia americana. Tra la quotidianità e l’improvviso trambusto mediatico, un uomo ha ricevuto una telefonata che pochi al mondo potrebbero vantare: quella del proprio fratello appena eletto leader spirituale di oltre un miliardo di persone.Il nuovo pontefice, primo statunitense nella storia della Chiesa, ha cercato di mettersi in contatto con il fratello maggiore per condividere l’emozione del momento. Ma, tra dispositivi muti e notifiche perse, la comunicazione è arrivata solo dopo numerosi tentativi.Una chiamata dal Vaticano. dopo due ore di squilliLa scena è stata casualmente immortalata da un giornalista presente nella casa del fratello del Papa, John Prevost, mentre era intento a un’intervista. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Papa Leone XIV, la prima telefonata ripresa in diretta. Cosa ha detto!

(Adnkronos) – "Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda, per persone deboli e poco intelligenti; contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere". Queste le parole di Papa Prevost, Leone XIV, nella sua […] 🔗periodicodaily.com

Prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima, appunto, per Papa Leone XIVL'articolo Leone XIV: prima messa nella cappella Sistina. Cardinale Zuppi: “Io Papa? Prima lo scudetto al Bologna” proviene da Firenze Post. 🔗.com

Al via la prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima per Papa Leone XIV. Sono le due lingue maggiormente usate nelle messe internazionali in Vaticano ma sono anche le due principali lingue parlate dal Pontefice poliglotta, nato. 🔗feedpress.me

Papa incontra cardinali: Leone XIV per enciclica \

