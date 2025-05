Papa Leone XIV incontra i Cardinali Mi aiutate ad accettare un giogo superiore alle mie forze

CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – PapaLeone XIV questa mattina ha incontrato i Cardinali che lo hanno eletto. "Voi, cari Cardinali, siete i più stretti collaboratori del Papa, e ciò mi è di grande conforto nell'accettare un giogo chiaramente di gran lunga superiorealle mie forze, come a quelle di chiunque" ha detto."La vostra presenza mi ricorda che il Signore, che mi ha affidato questa missione, non mi lascia solo nel portarne la responsabilità. So prima di tutto di poter contare sempre, sempre sul suo aiuto, l'aiuto del Signore, e, per sua grazia e provvidenza, sulla vicinanza vostra e di tanti fratelli e sorelle che in tutto il mondo credono in Dio, amano la Chiesa e sostengono con la preghiera e con le buone opere il Vicario di Cristo. Il Papa, a cominciare da San Pietro e fino a me, suo indegno successore, è un umile servitore di Dio e dei fratelli, non altro che questo.

