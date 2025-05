"Voi, cari Cardinali, siete i più stretti collaboratori del Papa, e ciò mi è di grande Conforto nell'accettare un giogo chiaramente di gran lunga superiore alle mie forze, come a quelle di chiunque". Lo ha detto Leone XIV all'inizio del suo incontro di oggi con i Cardinali. "La vostra presenza mi ricorda che il Signore, che mi ha affidato questa Missione, non mi lascia solo nel portarne la responsabilità - ha aggiunto -. So prima di tutto di poter contare sempre, sempre sul suo aiuto, l'aiuto del Signore, e, per sua grazia e provvidenza, sulla vicinanza vostra e di tanti fratelli e sorelle che in tutto il mondo credono in Dio, amano la Chiesa e sostengono con la preghiera e con le buone opere il Vicario di Cristo". 🔗Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Papa Leone XIV: Il Sostegno dei Cardinali è un Conforto nella Mia Missione