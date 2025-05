Papa Leone XIV il saluto al tifoso | Forza Roma – Video

(Adnkronos) – Carezze ai bambini, strette di mano e. ForzaRoma. PapaLeone XIV visita a sorpresa al santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, alle porte di Roma. Il convoglio di auto passa tra la folla, scesa in strada per accogliere il Pontefice. PapaLeone XIV, seduto in un van, abbassa il finestrino. Saluta, . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Papa Leone XIV, il primo discorso ai fedeli: “Un saluto di pace per tutti voi, camminiamo insieme” - «La pace sia con tutti voi, la pace entri nel nostro cuore e raggiunga tutti. Costruiamo ponti per essere un popolo in pace». Con queste parole, Papa Leone XIV si è rivolto ai più di 150mila fedeli radunati in Piazza San Pietro, nel suo primo messaggio dopo l’elezione avvenuta alla quarta votazione del Conclave.«Siamo discepoli di Cristo, Lui ci precede», ha aggiunto, visibilmente commosso.Il nuovo Pontefice ha poi affermato: «Sono un figlio di Sant’Agostino, andiamo avanti insieme, mano nella mano». 🔗Leggi su panorama.it

Papa Leone XIV: il saluto del presidente Marsilio a nome dell’Abruzzo - «A nome della giunta regionale e dell'intero popolo abruzzese mi unisco alla gioia del mondo cattolico per l'elezione di papa Leone XIV. Mi auguro che il suo magistero possa essere da guida per la pace e la giustizia nel mondo, con la speranza di poterlo avere presto ospite nella nostra Regione»... 🔗Leggi su chietitoday.it

Il nuovo Papa è Prevost, si chiamerà Leone XIV. Il primo saluto: «La pace sia con tutti voi». Il ricordo di Bergoglio, applausi ed emozione ?Eletto al quarto scrutinio, come Ratzinger e Luciani - Il nuovo Papa è stato eletto con la quarta votazione del Conclave. La fumata bianca alle 18.07 di giovedì 🔗Leggi su xml2.corriere.it

Video Papa Leone XIV dà il saluto e la benedizione, poche ore dopo la sua elezione Video Papa Leone XIV dà il saluto e la benedizione, poche ore dopo la sua elezione

Papa Leone XIV, dall'eredità di Francesco al Concilio vaticano II: il discorso integrale di oggi ai cardinali - Il discorso integrale che Leone XIV ha pronunciato incontrando in Vaticano i cardinali. Dalla «preziosa eredità" di papa Francesco da raccogliere e ... 🔗msn.com

Il video del saluto di Leone XIV nel traffico di Roma: “E’ il Papa”. Poi la prima visita ufficiale al Santuario della “Madre del Buon Consiglio” - “E’ il Papa“. E Leone XIV, seduto accanto all’autista nella berlina scura del Vaticano, alza la mano destra e saluta le persone che lo acclamano. Il siparietto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, ... 🔗msn.com