Papa Leone XIV fa visita a Papa Francesco | la preghiera sulla tomba di Bergoglio

Si è inginocchiato lentamente, da solo. Nessuna parola, nessuna celebrazione, nessun annuncio. Solo il respiro della Basilica, amplificato dalla notte, e i passi di Papa Leone XIV che hanno risuonato sul marmo di Santa Maria Maggiore.Dopo la visita a sorpresa al santuario della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, il nuovo Pontefice ha voluto fermarsi in preghiera nel luogo dove riposa Papa Francesco , nella cappella laterale dedicata alla Salus Populi Romani. Lì dove Francesco volle essere sepolto, lì dove aveva pregato nei giorni più cruciali del suo pontificato.Un gesto silenzioso che parla al cuore della Chiesa Leone XIV non ha voluto testimoni. Ha chiesto che la sua sosta fosse privata, raccolta, intima. Un successore davanti a un predecessore. Un uomo davanti a un altro uomo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Papa Leone XIV non è contro Trump: i cardinali USA smentiscono letture politiche del Conclave - Papa Leone XIV non è stato eletto come risposta a Donald Trump. A chiarirlo sono i cardinali americani dopo l'elezione di Robert Francis Prevost, il nuovo Pontefice.

Quando Prevost venne in Sicilia: Papa Leone XIV a Siracusa un anno fa per la Madonna delle lacrime - Papa Leone XIV è stato a Siracusa lo scorso anno in occasione del 71esimo anniversario della Lacrimazione di Maria nel capoluogo aretuseo. L'arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto , lo aveva invitato per presiedere la solenne celebrazione del 1 settembre, ultimo giorno dei festeggiamenti. "La sua presenza qui a Siracusa è stata di piena comunione spirituale: pregavamo insieme, parlavamo.. 🔗Leggi su feedpress.me