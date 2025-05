papa leone xiv e il rapporto con sanremo le origini italiane di prevost e il legame con bergoglio

Roma, 8 maggio 2025 – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è congratulato con il cardinale Prevost per la sua elezione a Papa, esprimendo entusiasmo per l'elezione di un americano a questa carica e il desiderio di incontrare presto il nuovo leader cattolico. "Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. È un grande onore sapere che è il primo Papa americano. 🔗 quotidiano.net

Robert Francis Prevost è il 267esimo pontefice. Eletto papa al quarto scrutinio, come fu per Ratzinger e Luciani. Tutti attendevano Pietro Parolin, ma anche stavolta il Santo Padre non... 🔗leggo.it