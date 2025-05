Papa Leone XIV che balla Huayno? No il video virale mostra un altro sacerdote

L’emozione in Perù è palpabile. Il nuovo PapaLeone XIV ha un legame diretto con il paese. Nel 2014 fu Papa Francesco a nominarlo vescovo di Chiclayo, una delle diocesi più povere del Perù. Il suo impegno in quella terra, segnato anche dalla straordinaria mediazione fra il governo e i rivoltosi vicino alla miniera di Las Bambas, è ancora vivo nella memoria collettiva.Sull’onda di questa riconoscenza e sentito affetto nei suoi confronti, sta circolando in rete un video particolarmente coinvolgente: un sacerdote che balla al ritmo della musica andina nota com Huayno. Secondo moltissimi utenti, quel sacerdote ballerino sarebbe proprio Robert Francis Prevost, oggi PapaLeone XIV. Ma le cose non stanno così.Un videovirale, almeno dal 2015Il filmato è sfocato, rendendo difficile distinguere i tratti del volto. 🔗Open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'americano Robert Francis Prevost si affaccia dalla loggia delle benedizioni in Vaticano dopo l'Habemus Papam e si scatena sulle note della canzone di Buscaglione, il video generato con l'intelligenza artificiale è virale Papa Leone XIV balla "Tu vuò fà l’americano" sul balcone del Vaticano 🔗ilgiornaleditalia.it

Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio. Curiosa figura di "yankee latinoamericano" Prevost, 69 anni, è il primo papa americano. Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, è... 🔗today.it

Harry Styles era in Piazza San Pietro per vedere papa Leone XIV?

Video Harry Styles era in Piazza San Pietro per vedere papa Leone XIV? Video Harry Styles era in Piazza San Pietro per vedere papa Leone XIV?

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Leone XIV che balla Huayno? No, il video virale mostra un altro sacerdote; Da Monti a Tor Bella Monaca fino ai Castelli. Ecco i luoghi di Papa Leone XIV a Roma; Papa Leone XIV, numeri record per Rainews.it: quasi 7 milioni di contatti, exploit dei canali social; Papa Leone XIV visto dall'ex capo della gendarmeria vaticana Domenico Giani. Bella cordialità con lui. E una speranza per il futuro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Papa Leone XIV che balla Huayno? No, il video virale mostra un altro sacerdote - L’emozione in Perù è palpabile. Il nuovo Papa Leone XIV ha un legame diretto con il paese. Nel 2014 fu Papa Francesco a nominarlo vescovo di Chiclayo, una delle diocesi più povere del Perù. Il suo imp ... 🔗msn.com

Papa Leone XIV balla scatenato "Tu vuò fà l’americano" sul balcone del Vaticano dopo l'annuncio della sua elezione - IL VIDEO AI - Papa Leone XIV balla 'Tu vuò fà l’americano' sul balcone del Vaticano dopo l'annuncio della sua elezione. Questo è solo uno dei tanti video MEME creati con l'intelligenza artificiale quando si è scope ... 🔗informazione.it

“Per Papa Leone XIV un lunghissimo applauso, era sereno”: Parolin svela cosa è successo appena dopo il voto - "Di lui mi ha colpito soprattutto la serenità che traspariva dal suo volto in momenti così intensi e, in un certo senso, 'drammatici', perché cambiano ... 🔗fanpage.it