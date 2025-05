Papa | Leone XIV ai cardinali mi aiutate in giogo superiore a mie forze

Milano, 10 mag. (LaPresse) – “Voi, cari cardinali, siete i più stretti collaboratori del Papa, e ciò mi è di grande conforto nell’accettare un giogo chiaramente di gran lunga superiore alle mie forze, come a quelle di chiunque”. Lo ha detto PapaLeone XIV, nel suo discorso ai membri del collegio cardinalizio. “La vostra presenza mi ricorda che il Signore, che mi ha affidato questa missione, non mi lascia solo nel portarne la responsabilità. So prima di tutto di poter contare sempre, sempre sul suo aiuto, l’aiuto del Signore, e, per sua Grazia e Provvidenza, sulla vicinanza vostra e di tanti fratelli e sorelle che in tutto il mondo credono in Dio, amano la Chiesa e sostengono con la preghiera e con le buone opere il Vicario di Cristo”, ha aggiunto il Pontefice. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: Leone XIV ai cardinali, mi aiutate in giogo superiore a mie forze

Al via la prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima per Papa Leone XIV. Sono le due lingue maggiormente usate nelle messe internazionali in Vaticano ma sono anche le due principali lingue parlate dal Pontefice poliglotta, nato. 🔗feedpress.me

Prevost ha incontrato i porporati per un saluto finale e per condividere alcune riflessioni: “Mi aiutate in giogo superiore alle mie forze”, sulla scelta del nome: “Nome scelto per rispondere alla nuova rivoluzione dell’IA” 🔗repubblica.it

Nella Cappella Sistina, dove ieri il Conclave ha eletto alla quarta votazione il 267esimo Vescovo di Roma, il cardinale statunitense Robert Francis Prevost che ha scelto di chiamarsi Leone XIV, è in corso la celebrazione della Missa Pro Ecclesia a Romano Pontefice. La prima messa presieduta da Papa Leone XIV, con i cardinali elettori. La fumata bianca, alle 18.08, è stata accolta […]L'articolo Papa Leone XIV, in Sistina in corso la prima Messa con i cardinali proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

