Papa Leone XIV ai cardinali | il forte richiamo a dottrina sociale fede e speranza

Nell'Aula del Sinodo, Papa Prevost ha incontrato i porporati del Collegio cardinalizio per condividere alcune riflessioni in quello che in molti hanno definito "un dialogo"L'articolo PapaLeone XIV ai cardinali: il forterichiamo a dottrinasociale, fede e speranza proviene da Il Difforme. 🔗Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV ai cardinali: il forte richiamo a dottrina sociale, fede e speranza

