© Ilgiornaleditalia.it - Papa Leone XIV accusato di aver coperto presunti abusi sessuali su minori commessi da preti in Peru e Usa e di aver dato rifugio a uno di loro vicino a una scuola

Robert Francis Prevost accusato di aver gestito male le accuse di abusi sessuali su minori nella sua chiesa, le ombre su Papa Leone XIV Il nuovo pontefice avrebbe omesso di indagare adeguatamente sulle accuse mosse contro i sacerdoti cattolici in Perù e negli Stati Uniti. Papa Leone XIV è sta 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Robert Francis Prevost nuovo Papa come anticipato da Il Giornale d'Italia È l'americano Robert Francis Prevost il nuovo Papa eletto giovedì 8 maggio 2025 con il nome di Leone XIV, come anticipato da Il Giornale d'Italia. Il nuovo Vescovo di Roma è nato a Chicago, nell'Illinois, ma ha doppia c 🔗ilgiornaleditalia.it