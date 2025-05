Papa Leone XIV a Santa Maria Maggiore emozione e sorpresa tra i fedeli

Gioia e sorpresa: sono le emozioni dei fedeli che hanno assistito sabato alla visita improvvisata di PapaLeone XIV nella Basilica di SantaMariaMaggiore a Roma, dove il nuovo Pontefice ha reso omaggio alla tomba del suo predecessore Francesco. “Eravamo all’entrata, abbiamo sentito i fischi e le urla e siamo subito accorsi. Quando è uscito dalla porta laterale abbiamo avuto un brivido, un’emozione assurda“, dice a LaPresse una ragazza che è venuta a Roma dalla Calabria per il Giubileo delle Bande ed è riuscita a stringere la mano al Santo Padre. Un altro fedele racconta: “L’ho visto passare in macchina e sono corso qua per vederlo. Sono qui a Roma per un solo giorno e sono anche riuscito a vedere il Papa“. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV a Santa Maria Maggiore, emozione e sorpresa tra i fedeli

Potrebbe interessarti su Zazoom: Papa Leone XIV non è contro Trump: i cardinali USA smentiscono letture politiche del Conclave - Papa Leone XIV non è stato eletto come risposta a Donald Trump. A chiarirlo sono i cardinali americani dopo l'elezione di Robert Francis Prevost, il nuovo Pontefice.

