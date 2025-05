Paola Cortellesi e C’è ancora Domani conquistano la Cina

Il film d'esordio alla regia dell'artista romana ha ottenuto un clamoroso successo internazionale, in particolare in Oriente dove ha superato il milione di spettatori, diventando simbolo globale della lotta contro la violenza sulle donneL'articolo PaolaCortellesi e C’è ancoraDomaniconquistano la Cina proviene da Il Difforme. 🔗Ildifforme.it © Ildifforme.it - Paola Cortellesi e C’è ancora Domani conquistano la Cina

La pellicola italiana ha ricevuto il plauso della critica americana e anche di quella dei giornali cinesi e si prepara ad approdare in quei territori dopo il successo in Europa Dopo il sensazionale successo in patria e in Europa, C'è ancora domani affronterà a breve due dei più importanti mercati al mondo: l'America del Nord e la Cina. Negli Stati Uniti, dove il film uscirà domani, 7 marzo, la critica lo ha recensito in modo entusiastico su testate come, tra le altre, l'Hollywood Reporter, il Financial Times e il New York Times e anche su questa base, oltre al fenomeno che ha rappresentato al ... 🔗movieplayer.it

(Ansa) «Kung fu Paola, lo so lo so», scherza Cortellesi mentre scorrono i titoli cinesi sulle immagini in bianco e nero della corsa che fa Delia per andare al suo primo voto elettorale. C’è ancora domani è uscito l’8 marzo in Cina, dopo l’anteprima al Festival del cinema italiano di Shanghai diretto da Marco Muller, il giorno dopo è stato oggetto di una masterclass da 1.300 posti di fronte ad una platea di sole donne e poi a Pechino l’anteprima in sette proiezioni nel gigantesco Grand Theatre con saluti in sala e domande e risposte dal pubblico. 🔗amica.it

Non si ferma il successo di C'è ancora domani. A due anni dall'uscita nelle sale italiane, il film di Paola Cortellesi ha iniziato un giro del mondo che sembra non avere fine. Dopo la calorosa accoglienza in Europa e negli Stati Uniti, il film è sbarcato in Cina. A documentare il successo del... 🔗europa.today.it

Boom di Paola Cortellesi anche in Cina, “C'è ancora domani” supera il milione di spettatori - L'uscita cinese è stata accompagnata da una campagna marketing incentrata sulla lotta alla violenza contro le donne ... 🔗msn.com

Boom in Cina di "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, supera un milione di spettatori - Paola Cortellesi conquista la Cina. “C'è ancora domani”, il film di debutto alla regia dell'attrice romana, uscito l'8 marzo nella Repubblica Popolare ha già superato un milione di spettatori. Un risu ... 🔗msn.com

Paola Cortellesi conquista il mercato cinese con ‘C’è ancora domani’: oltre un milione di spettatori - Il film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi ha debuttato in Cina l'8 marzo 2025, superando un milione di spettatori e diventando il quarto film italiano più visto nel Paese. 🔗ecodelcinema.com