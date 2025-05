Pannelli solari al posto degli ulivi il Comune di Bitonto | Verrano ripiantati entro giugno

Nei giorni scorsi ha suscitato scalpore la notizia dell'espianto di oltre duemila ulivi per far posto a un complesso ospitante Pannellisolari in agro di Bitonto. Sul tema si è pronunciata l'amministrazione comunale di Bitonto che ha condiviso una nota ufficiale relativa al progetto per la. 🔗Baritoday.it © Baritoday.it - Pannelli solari al posto degli ulivi, il Comune di Bitonto: "Verrano ripiantati entro giugno"

Su questo argomento da altre fonti

Tre nuovi mega impianti fotovoltaici tra Viterbo e Montalto di Castro. Sono stati inaugurati oggi, 18 marzo, in località di Rinaldone, Camposcala e Mandrione da Bnz, produttore indipendente di energia parte del fondo Nuveen infrastructure. Hanno una potenza complessiva installata di 135 MWp... 🔗viterbotoday.it

Un laptop che si ricarica con dei pannelli solari incorporati sul retro e un altro che con un semplice passaggio puo ospitare un secondo schermo. Sono due dei concept presentati da Lenovo al Mobile World Congress di Barcellona, la fiera dedicata alla tecnologia mobile, per vedere l’effetto che fanno sui consumatori e valutarne una futura immissione sul mercato.https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/03/Laptop-con-pannelli-solari-e-a-doppio-schermo-i-concept-di-Lenovo_20250304_video_15063196. 🔗ilfogliettone.it

Il Comune di Perugia concede l’autorizzazione all’installazione di pannelli solari sul tetto, la Soprintendenza dice “no”, il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria accoglie il ricorso: il tetto con i pannelli solari si può fare.A rivolgersi al Tar una coppia, difesa dagli avvocati... 🔗perugiatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Pannelli solari al posto degli ulivi, il Comune di Bitonto: Verrano ripiantati entro giugno; Ulivi eradicati a Bitonto per far posto la fotovoltaico, il Comune chiarisce: Saranno reimpiantati; A Bitonto (la capitale dell'olio pugliese) lo scempio dei 2 mila ulivi espiantati. La denuncia: «Al loro posto un impianto fotovoltaico»; Bitonto (BA), sradicati quasi 2mila ulivi per far posto al fotovoltaico. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pannelli solari al posto degli ulivi, il Comune di Bitonto: "Verrano ripiantati entro giugno" - L'amministrazione comunale precisa in una nota che, pur essendo contraria all'operazione non poteva opporsi in virtù di una legge regionale, ma che l'accordo prevede la ripiantumazione di 2400 ulivi d ... 🔗baritoday.it

Duemila ulivi espiantati in agro di Bitonto per far posto a fotovoltaico, Cia Puglia: “Uno scempio” - Olivi secolari sradicati per far posto a 15 ettari di pannelli fotovoltaici, un’enorme macchia nera. Il presidente di CIA Puglia: “Sembra il luogo di un disastro naturale e invece è opera della politi ... 🔗trmtv.it

Bitonto, lo scempio degli ulivi: sradicati 2mila alberi per far posto a pannelli fotovoltaici. Sicolo (CIA): “Una vergogna!” - “Sembra il luogo in cui è passato un disastro naturale e invece è tutta opera dell’uomo e della politica. Olivi sanissimi, secolari, vengono sradicati per fare posto a una macchia nera di pannelli. È ... 🔗giornaledipuglia.com