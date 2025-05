Panico sul lungomare della città italiana | auto sui passanti

È stata una notte carica di tensione e paura quella vissuta recentemente in una cittadina italiana. Un'auto impazzita ha trasformato un'ordinaria passeggiata serale in un momento di puro terrore. Solo col passare delle ore si è potuto tirare un sospiro di sollievo. Il lungomare, solitamente animato da voci e risate, è stato teatro di un evento che poteva finire in tragedia. Un giovane alla guida di una Fiat Grande Punto, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Con un fragore assordante, l'auto è finita contro una vettura parcheggiata, ribaltandosi e fermandosi a pochi metri dai ristoranti affollati di gazebo.

Panico a Crotone nella notte tra il 9 e il 10 maggio. Poco dopo la mezzanotte, un'auto si è ribaltata su viale Gramsci, a pochi metri dalla zona pedonale del lungomare, solitamente affollata per la presenza di numerosi locali della movida.Secondo quanto riportano i quotidiani locali, alla guida della vettura, una Fiat Grande Punto, c'era un giovane di 24 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, finendo contro una Fiat 500 parcheggiata sul lato destro della strada.

