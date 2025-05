Pallanuoto la Pro Recco vince in Serbia e vede il trionfo in Euro Cup

A Kragujevac, in Serbia, nel match d’andata della finale dell’Euro Cup 2024-2025 di Pallanuoto maschile la Pro Recco si impone contro i padroni di casa del Radnicki per 12-16 ed è ormai ad un passo dal trionfo nella seconda competizione continentale per squadre di club. Al ritorno, previsto sabato 24 maggio, i liguri potranno anche perdere di tre reti per sollevare il trofeo. Decisivi oggi i 5 gol di capitan Di Fulvio.Nel primo quarto l’avvio è favorevole ai padroni di casa, che trovano subito il break del 2-0. La Pro Recco si scuote dal torpore e firma l’aggancio con i gol di Cannella e Di Fulvio, ma i serbi tornano ancora sul +2, andando sul 4-2. Nella seconda frazione il Radnicki tocca anche il +3 sul 5-2 e poi sul 6-3, ma da quel momento sale in cattedra la Pro Recco, che piazza il parziale di 0-4 che vale il primo vantaggio, col sorpasso sul 6-7 a metà gara. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, la Pro Recco vince in Serbia e vede il trionfo in Euro Cup

