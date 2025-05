Pallanuoto femminile Brizz Nuoto e Cosenza vittoriose nel primo match dei play-out in Serie A1

Vanno in archivio le sfide valide per gara-1 delle finali play-out della Serie A1 2024-2025 di PallaNuotofemminile: vittorie interne per BrizzNuoto e Cosenza, che si portano ad una sola vittoria dalla salvezza ed il conseguente accesso alla Conference Cup 2025-2026, mentre rischiano la retrocessione in Serie A2 e sono spalle al muro Lazio ed Ancona.A Catania le acesi della BrizzNuoto si impongono per 10-5 sulla Lazio dopo una sfida equilibrata soltanto nel primo quarto, chiuso sul 2-2. Nella seconda frazione arriva il break di 3-0 che indirizza in match, fino ad una netta vittoria finale. Per le siciliane triplette di Bianchi e Meijer.A Cosenza le padrone di casa calabresi vincono contro la Vela Nuoto Ancona per 10-6 al termine di un match in cui sono trascinate dalla cinquina di Morrone. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, Brizz Nuoto e Cosenza vittoriose nel primo match dei play-out in Serie A1

Potrebbe interessarti su Zazoom: Internazionali d'Italia 2025: al via il torneo femminile, tre italiane in campo oggi al Foro Italico - Prende ufficialmente il via oggi il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2025, con tre tenniste azzurre protagoniste nel primo turno sui campi del Foro Italico.

Se ne parla anche su altri siti

Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: Brizz corsara a Cosenza, Trieste momentaneamente quarta - Prosegue la 14ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: nei due match odierni la Brizz è corsara a Cosenza per 9-12 e si rilancia nella corsa all’ultimo posto play-off, mentre Trieste supera la Lazio per 11-6 e si porta momentaneamente al quarto posto, in attesa di Ancona-Padova, prevista mercoledì prossimo.La Brizz Nuoto acuisce la crisi del Cosenza: le acesi passano per 9-12 in trasferta e si portano a -3 dalle calabresi, che vedono ora seriamente a rischio il sesto posto, che vale l’accesso ai play-off, ma soprattutto la salvezza diretta, potendo ... 🔗Leggi su oasport.it

Pallanuoto femminile / Napoli passa al Palablù di Moie 10-16 - La Team Marche pallanuoto Incom gioca bene il primo tempo ma cede nel terzo periodo contro il GLS Napoli Lions MOIE, 7 maggio 2025 – Domenica al Palablù di Moie, dopo la pausa pasquale, le ragazze della pallanuoto femminile di Moie hanno incontrato il GLS Napoli Lions per la 13 giornata del campionato serie A2 girone Sud.La partita è iniziata con un’ora di ritardo a causa di problemi tecnici della squadra ospite. 🔗Leggi su .com

Trofeo delle Regioni IP 2025, la pallanuoto femminile Under 15 al Polo Natatorio di Ostia - Ostia – E’ tutto pronto al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa per ospitare il Trofeo delle Regioni IP 2025 per la pallanuoto femminile Under 15. Le giovani atlete si sfideranno nell’impianto di Ostia Lido dal 16 al 19 aprile.Come riporta federnuoto.it – Sono iscritte 14 squadre (rappresentative regionali), divise in 4 gironi nella fase preliminare e previste 38 partite (4 tempi da 6 minuti continuati). 🔗Leggi su ilfaroonline.it

Approfondimenti da altre fonti

Coppa Italia femminile, la Pallanuoto Trieste batte il Brizz e vola in semifinale; Pallanuoto femminile, Trieste vince in Sicilia e sale al terzo posto; Pallanuoto femminile, recupero della prima di ritorno: Trieste batte la Brizz Nuoto e sale al terzo posto; . 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pallanuoto femminile, Brizz Nuoto e Cosenza vittoriose nel primo match dei play-out in Serie A1 - Vanno in archivio le sfide valide per gara-1 delle finali play-out della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: vittorie interne per Brizz Nuoto e Cosenza, che si portano ad una sola vittoria ... 🔗oasport.it

A1 M e F. Gara 1 delle finali playout. Vince la Brizz - IN AGGIORNAMENTO - Si gioca per restare nella massima serie. Tre partite, tutte di gara 1, caratterizzano il sabato dei campionati nazionali di serie A1, insieme all’ultimo turno della serie A2 maschi ... 🔗federnuoto.it

A1 M e F. Gara 1 delle finali playout. Vincono Florentia e Brizz - IN AGGIORNAMENTO - Si gioca per restare nella massima serie. Tre partite, tutte di gara 1, caratterizzano il sabato dei campionati nazionali di serie A1, insieme all’ultimo turno della serie A2 maschi ... 🔗federnuoto.it