Pakistan lancia il contrattacco ma New Delhi risponde | Truppe verso il confine segnali di escalation | Ma arriva il cessate il fuoco l' annuncio di Trump | Tregua immediata e completa

L'esercito Pakistano lancia l'Operazione "Bunyanun Marsoos", nome ripreso da un versetto coranico che significa "muro indistruttibile". L'India bombarda località al confine, provocando diversi morti 🔗Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pakistan lancia il contrattacco, ma New Delhi risponde | Truppe verso il confine, segnali di escalation | Ma arriva il cessate il fuoco, l'annuncio di Trump: "Tregua immediata e completa"

L'India lancia missili sul Pakistan, riaccendendo la fiamma di un conflitto mai del tutto spento per la contesa della regione frontaliera del Kashmir. Sono almeno 26 i civili uccisi e diverse decine i feriti negli attacchi dell'esercito di Nuova Delhi su sei località del Paese confinante. Si tratta di "raid contro siti terroristici", secondo il governo Modi, mentre il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif condanna l'azione, definendola un "atto di guerra" e promettendo una "dura risposta". 🔗tgcom24.mediaset.it

