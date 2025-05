Pakistan impegnato a rispettare la tregua nonostante le accuse indiane afferma Shehbaz Sharif

Il primo ministro pachistano, ShehbazSharif, ha detto che il Paese resta impegnato a rispettare la treguanonostante le accuse del governo indiano di aver più volte violato il cessate il fuoco e di aver dichiarato che stava attuando ritorsioni. In un discorso alla nazione, Sharif ha definito l'accordo sulla tregua come un passo importante verso la de-escalation in uno degli scontri più esplosivi degli ultimi anni nell'Asia meridionale, sottolineando l'impegno del Pakistan per la pace.In una nota, il ministero degli Esteri ha poi affermato che le forze armate pachistane stanno "gestendo la situazione con responsabilità e moderazione" e ha accusato l'India di aver commesso le proprie violazioni. "Riteniamo che qualsiasi problema relativo alla corretta attuazione del cessate il fuoco debba essere affrontato attraverso la comunicazione ai livelli appropriati. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pakistan impegnato a rispettare la tregua nonostante le accuse indiane, afferma Shehbaz Sharif

