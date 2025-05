Pagelle Milan-Bologna i voti di Tuttosport | spunta qualche insufficienza

Le Pagelle di Milan-Bologna, partita della 36^ giornata della Serie A 2024-2025. voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport' 🔗Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Bologna, i voti di Tuttosport: spunta qualche insufficienza

Approfondimenti da altre fonti

Le pagelle di Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport' 🔗pianetamilan.it

Le pagelle di Torino-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport' 🔗pianetamilan.it

Le pagelle di Lecce-Milan 2-3, partita della 28^ giornata della Serie A 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport' 🔗pianetamilan.it

Cosa riportano altre fonti

Milan-Bologna 3-1, voti e pagelle dei rossoneri: Gimenez e Pulisic top; Pagelle Milan-Psg da Gazzetta, Corriere e Tuttosport: voti e commenti; Pagelle Frosinone-Milan, i voti di Tuttosport: Bennacer sale in cattedra; Pagelle Milan-Bologna 2-2: i voti dei principali quotidiani italiani. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pagelle Milan-Bologna, i voti di Gazzetta: tre super voti. Ecco per chi - Le pagelle de 'La Gazzetta dello Sport' per le partite del Milan in Serie A, Champions League e Coppa Italia | AC Milan News Le pagelle di Milan-Bologna 3-1, partita della 36^ giornata della Serie A 2 ... 🔗informazione.it

Le pagelle di Milan-Bologna 3-1: Gimenez un ciclone, garanzia Pulisic, male Lucumì e De Silvestri - Milan-Bologna, match valido come anticipo della 36ª giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 2-1. Con questo risultato i rossoneri ritrovano la vittoria in casa, la terza in fila complessi ... 🔗eurosport.it

PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 3-1: Gimenez torna bomber. Chukwueze decisivo, disastro Felix - Pagelle, voti, top e flop del match del Marassi, valevole per la 36a giornata del campionato di Serie A, tra i rossoneri e i rossoblu ... 🔗calciomercato.it