di Mauro MunnoI VOTI e i giudizi alle protagoniste del match valido per il campionato di Serie A femminile: PagelleJuventusWomenInterI VOTI e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: PagelleJuventusWomenInter.Peyraud-Magnin 6 – La più bella ‘giocata’: incitare il pubblico dello Stadium al momento del cambio di Gama. Dal 46? Capelletti 6.5 – Bella parata su Serturini, incolpevole sul gol subitoGama 3 – Scherziamo, 10. Per tutto quello che ha fatto e rappresenta. Esce al minuto 3, appunto, come il suo numero di maglia che tutte indossano prima del fischio d’inizio. Dal 3? Rosucci 6 – Riceve la fascia da Gama. Passaggio di consegne?Salvai 6.5 – Sembra davvero in buona condizione. Sarà presa in considerazione per la finale di Coppa?Harviken 5 – Si perde la marcatura su Bugeja in occasione del gol. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Women Inter: Gama da 3 (10), le altre non brillano VOTI