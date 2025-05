Pagelle Empoli Parma i Top e i Flop del match

I top e i Flop del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 202425: PagelleEmpoliParma I TOP e i Flop del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 20242025: Pagelle EmpoliParma. TOP: Anjorin Flop: Valeri VOTI Empoli (3-4-2-1): Vasquez 5.5; Marianucci 5.5, Ismaijli 6.5, Viti 6; Gyasi 5, Grassi 6

Pagelle Juve Empoli, i Top e i Flop della partita - I TOP e i FLOP del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/2025: pagelle Juve Empoli I TOP e i FLOP del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/2025: pagelle Juve Empoli. JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 7; Weah 5.5, Gatti 5.5, Kelly 5.5 (55’ Locatelli 6), Cambiaso 5 (84’ Alberto Costa s.v); […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Pagelle Empoli-Parma 2-1: Anjorin e Fazzini, due gol da big. Djuric non basta a Chivu - L’Empoli torna a vincere una partita di Serie A, come non accadeva dallo scorso 8 dicembre. Una magia di Anjorin regala tre punti agli uomini di Roberto D’Aversa che battono il Parma di Chivu e salgono a quota 28 in classifica, portandosi per il momento fuori dalla zona retrocessione, in attesa degli impegni di Lecce (27) e Venezia (26). Ad aprire le marcature era stato Fazzini all’11’ con un gran destro sotto la traversa dopo uno schema su calcio d’angolo. 🔗Leggi su sportface.it

Pagelle Napoli Empoli, i Top e i Flop del match di Serie A - I top e i flop del match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: Pagelle Napoli Empoli I TOP e i FLOP del match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Napoli Empoli. Un 3-0 che non ammette repliche, anche se l’Empoli non ha sfigurato al Maradona. Troppa però la differenza di […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Video Parma-Empoli, la spettacolare coreografia con i fumogeni Video Parma-Empoli, la spettacolare coreografia con i fumogeni

Le pagelle di Empoli-Parma 2-1 - Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vittoriosi dalla sfida giocata questa sera al Castellani contro il Parma per 2-1 ... stata una punizione ingiusta per quello che l ... 🔗pianetaempoli.it

Empoli-Parma, le pagelle di CM: ok Fazzini-Anjorin, ma anche Henderson alla McTominay. Disastro Valenti - Empoli-Parma 1-0 EMPOLI Vasquez 5,5: prega e non può fare altro sul colpo di testa di Pellegrino, poi il Parma crea poco e nulla e da quando rimane in dieci la serata. 🔗calciomercato.com

Empoli batte Parma 2-1, decide il match un gol di Anjorin all'86' CRONACA e FOTO - All'11' EMPOLI-Parma 1-0. Rete di Jacopo Fazzini. Vantaggio dei toscani che sfruttano un calcio piazzato per aprire questa partita fin qui chiusa vista la posta in palio. Gran destro di Fazzini, ... 🔗ansa.it