Pagelle Empoli-Parma 2-1 | Anjorin e Fazzini due gol da big Djuric non basta a Chivu

L’Empoli torna a vincere una partita di Serie A, come non accadeva dallo scorso 8 dicembre. Una magia di Anjorin regala tre punti agli uomini di Roberto D’Aversa che battono il Parma di Chivu e salgono a quota 28 in classifica, portandosi per il momento fuori dalla zona retrocessione, in attesa degli impegni di Lecce (27) e Venezia (26). Ad aprire le marcature era stato Fazzini all’11’ con un gran destro sotto la traversa dopo uno schema su calcio d’angolo. La partita cambia al 31? con il doppio giallo estratto all’indirizzo di Valenti. Il Parma però resta in gara e pareggia al 73? con Djuric. Nel momento più delicato è Anjorin a regalare la vittoria ai padroni di casa con un gran tiro da fuori area che si infila all’incrocio dei pali.LE PagelleEmpoliD.Vasquez 5.5Poteva fare di più sul gol di DjuricMarianucci 5. 🔗Leggi su Sportface.it

Potrebbe interessarti su Zazoom: Fiorentina-Betis oggi alle 21: formazioni ufficiali, diretta TV e streaming della semifinale di ritorno di Conference League - Fiorentina e Betis si affrontano oggi, giovedì 8 maggio, alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi per la semifinale di ritorno della Conference League. I viola cercano l'accesso alla loro terza finale consecutiva dopo aver perso 2-1 all'andata in Spagna, con reti di Ezzalzouli e Antony per i biancoverdi, e gol di Ranieri per la Fiorentina.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pagelle Italia-Olanda 1-2 Under 21: Baldanzi e Miretti bene, Gnonto spreca. Palestra male in difesa - Beffa per l’Italia U21 di Carmine Nunziata che viene sconfitta per 2-1 dai pari categoria dell’Olanda, a Venezia, in un test di preparazione per l’Europeo in programma dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. In gol Fitz-Jim al 19?, pareggia Sebastiano Esposito su rigore all’9? del secondo tempo. Ma in pieno recupero, nell’ultima azione della partita, l’Olanda – rimasta in nove per due espulsioni – chiude l’incontro grazie a Bruns in contropiedeITALIADesplanches 6Non ha colpe sul gol (46? Zacchi 6 Come il collega: non può nulla sull’ultimo tiro della partita)Palestra 5Conquista il rigore, ma ... 🔗Leggi su sportface.it

Pagelle Italia-Olanda 1-2 Under 21: Baldanzi e Miretti bene, Gnonto spreca. Palestra male in difesa - Beffa per l’Italia U21 di Carmine Nunziata che viene sconfitta per 2-1 dai pari categoria dell’Olanda, a Venezia, in un test di preparazione per l’Europeo in programma dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. In gol Fitz-Jim al 19?, pareggia Sebastiano Esposito su rigore all’9? del secondo tempo. Ma in pieno recupero, nell’ultima azione della partita, l’Olanda – rimasta in nove per due espulsioni – chiude l’incontro grazie a Bruns in contropiedeITALIADesplanches 6Non ha colpe sul gol (46? Zacchi 6 Come il collega: non può nulla sull’ultimo tiro)Palestra 5Conquista il rigore, ma non basta in ... 🔗Leggi su sportface.it

Pagelle Italia-Danimarca 1-1 Under 21: Ghilardi il migliore, Pafundi fa fatica - Nell’ultima amichevole prima degli Europei di giugno, l’Italia Under 21 non va oltre 1-1 contro la Danimarca al ‘Tombolato’ di Cittadella grazie ad un gol di Prati. Si chiude quindi senza vittorie questa sosta per i ragazzi di Carmine Nunziata, reduci dalla sconfitta di Venezia contro un’Olanda rimasta in nove ma capace di beffare i padroni di casa nel recupero. A sbloccare il risultato era stato Sorensen al 21?, ma al 37? è stato Prati con un eurogol a regalare il pareggio agli azzurrini, che nel secondo tempo hanno sprecato due nitide occasioni con i neo entrati Fabbian e Koleosho. 🔗Leggi su sportface.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gioiello di Anjorin, sussulto salvezza Empoli: D'Aversa riassapora la vittoria 153 giorni dopo; VOTI fantacalcio Empoli-Parma 36^ giornata Serie A: Top & Flop. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Empoli-Parma 2-1: Fazzini e Anjorin spingono la volata salvezza, si complicano i piani di Chivu - Serie A 2024/25, 36esima giornata. Empoli-Parma termina 2-1: Fazzini la sblocca, Valenti lascia i ducali in dieci. Nella ripresa Djuric ristabilisce la parità, Anjorin nel finale chiude i giochi. 🔗sport.virgilio.it

Empoli-Parma 2-1 Anjorin decide il match salvezza del Castellani - L’Empoli vince lo scontro diretto contro il Parma e mantiene vive le speranze di una salvezza diretta, ma tutto dipenderà dalle due partite contro Monza ed in casa contro il Verona all’ultima giornata ... 🔗sportpaper.it

SERIE A - Empoli-Parma 2-1: l'eurogol di Anjorin regala la prima vittoria dopo 5 mesi ai toscani - Finisce 2-1 la partita tra Empoli e Parma! Dopo l'1-0 del primo tempo, il Parma trova il pareggio al minuto73 con Djuric che gela lo Stadio Castellani nonostante la superiorità numerica dei padroni di ... 🔗napolimagazine.com