Padre Lenzi e Robert Francis Prevost | amicizia tra Roma Capriate Chicago e nomina papale

La storia raccontata ha un sapore di amicizia che attraversa i decenni e le distanze, un legame che affonda le sue radici negli anni ’80 quando Padre Giovanni Lenzi e RobertFrancisPrevost si conoscevano come giovani studenti a Roma. Entrambi frequentavano il Collegio internazionale agostiniano di Santa Monica, situato a poca distanza dalla celebre . L'articolo PadreLenzi e RobertFrancisPrevost: amicizia tra Roma, Capriate, Chicago e nominapapale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Padre Lenzi e Robert Francis Prevost: amicizia tra Roma, Capriate, Chicago e nomina papale

Su questo argomento da altre fonti

È in spagnolo che Robert Francis Prevost ha tenuto parte del suo primo discorso da Papa, c’entra la sua missione in Perù 🔗notizie.virgilio.it

Il significato dello stemma, del motto e dei parametri scelti dal cardinale Robert Francis Prevost, divenuto Papa Leone XIV 🔗notizie.virgilio.it

Il nuovo Papa, Robert Francis Prevost, ha invocato subito la pace nel mondo: cosa può cambiare dall'argentino Francesco all'americano Leone XIV 🔗notizie.virgilio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Padre Giovanni Lenzi: «Quando Papa Leone XIV venne a mangiare la polenta a casa. Le vacanze insieme tra Bergamo e Chicago»; Papa Leone XIV, diffuso lo stemma papale: In Cristo siamo una cosa sola. Insediamento il 18 maggio - In Illo, uno unum: diffuso lo stemma del nuovo Pontefice Leone XIV; Papa Leone XIV alla Minitalia e la foto che sembra una premonizione; Papa Leone XIV davanti al Vaticano in miniatura: la foto degli anni '70 che anticipava tutto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Padre Giovanni Lenzi: «Quando Papa Leone XIV venne a mangiare la polenta a casa. Le vacanze insieme tra Bergamo e Chicago» - Il sacerdote bergamasco e Robert Francis Prevost si conoscono da 40 anni, studiarono insieme a Roma: «Per me resta il mio amico Bob. Gli ho scritto appena è stato eletto» ... 🔗msn.com

Davanti alla Basilica di San Pietro (in miniatura): la foto di un giovane Robert Francis Prevost alla Minitalia di Capriate - LA CURIOSITÀ. Sta diventando virale, online e sui social, una vecchia foto di Papa Leone XIV quando, negli anni Ottanta, si era recato in visita alla Minitalia posando proprio davanti alla miniatura ... 🔗ecodibergamo.it

La gita con l’amico Lenzi alla Minitalia: «E guardavamo Arbore in tivù» - Giovanni Lenzi, agostiniano per anni a Pavia, è stato compagno di studi di Prevost: «Quanto si rideva insieme; nei giorni scorsi invece era teso» ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it