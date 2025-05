Padovano spiega | Il 31 maggio è l’obiettivo sia per l’Inter che per il PSG Sullo scudetto penso questo

L’ex calciatore della Juventus, Michele Padovano, ha detto la sua sul momento della stagione dell’Inter di Simone InzaghiIntervenuto dagli studi di Sky Sport, l’ex calciatore della Juventus, Michele Padovano, ha detto la sua sul momento della stagione dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, qualificati alla finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera contro il PSG dopo aver battuto il Barcellona in semifinale, domani sfideranno il Torino di Paolo Vanoli per la gara valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A.PAROLE – «Allenarsi serve poco ora, devono mantenere quello che hanno: il 31 maggio è l’obiettivo sia per l’Inter che per il Paris Saint-Germain. Non dico che lo scudetto è perso ma le speranze sono al lumicino. Oggi però deve provare a vincere la partita col Torino che non sarà semplice. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Padovano spiega: «Il 31 maggio è l’obiettivo sia per l’Inter che per il PSG. Sullo scudetto penso questo»

