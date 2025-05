Osimhen più Kolo Muani | il doppio colpo ribalta l’attacco

In casa Juventus è tempo di decisioni importanti, e il reparto offensivo sarà il primo a essere rivoluzionato. Anche se molto dipenderà da chi sarà l’allenatore bianconero per la prossima stagione, Giuntoli sta già lavorando al futuro. Con Dusan Vlahovic ormai sempre più vicino all’addio e il club determinato a ridurre il monte ingaggi per reinvestire, il nome più caldo per il dopo è quello di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, che rientrerà al Napoli dopo il prestito al Galatasaray, è il grande obiettivo di Cristiano Giuntoli, che con lui firmerebbe una svolta tecnica e mediatica. Parallelamente, resta da sciogliere il nodo legato a Randal KoloMuani, protagonista di una stagione a due facce. Partito fortissimo sotto la gestione Thiago Motta, ha progressivamente perso centralità, trovandosi spesso coinvolto in staffette o relegato in panchina da Igor Tudor. 🔗Sportface.it

Clamorosa doppia indiscrezione di calciomercato: lo scambio che vorrebbe fare Giuntoli e quello che invece potrebbe andare in porto col NapoliPer qualcuno Conte è un papabile alla panchina della Juve, in caso di – probabile – esonero di Thiago Motta. Le cose non sembrano però stare così, nel senso che Giuntoli valuta altri nomi senz’altro meno ingombranti del tecnico salentino: Pioli, Baroni e De Zerbi, tanto per citarli. 🔗sportface.it

Il giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, ha rilasciato un’intervista per il portale AreaNapoli.it in cui ha parlato del Napoli e soprattutto di mercato. In particolare, si è soffermato su un possibile scambio di mercato tra il club partenopeo e la Juventus di Cristiano Giuntoli. “Il dirigente della Vecchia Signora, Cristiano Giuntoli, vorrebbe convincere Aurelio […]L'articolo Fasano: “Scambio Juve-Napoli, la proposta di Giuntoli per Osimhen. 🔗dailynews24.it

di Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, futuro sempre più in bilico per l’attaccante: i dettagli sulla volontà di club e giocatoreSecondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport il futuro di Kolo Muani alla Juve sarebbe sempre più in bilico. Non sarà facile, inoltre, la trattativa col PSG e col giocatore.PAROLE – «Kolo Muani ha uno stipendio molto importante ed è stato pagato 90 milioni di euro dal Paris Saint-Germain. 🔗juventusnews24.com

