Osimhen Juve Auriemma annuncia | C’è l’accordo tra Giuntoli ed il nigeriano forte accelerazione dei bianconeri La posizione di De Laurentiis

OsimhenJuve, Auriemma ha fornito un importante aggiornamento di mercato sul futuro del bomber di proprietà del NapoliSu X, Raffaele Auriemma ha fornito un importante aggiornamento di mercato su Osimhen. L’annuncio sul sogno del calciomercato Juve.Auriemma – «forteaccelerazione della Juventus per l’acquisto di Osimhen dal Napoli. C’è l’accordo tra Giuntoli ed il nigeriano, De Laurentiis darà il suo placet a fine stagione per non perderlo a zero il prossimo anno. Finora Osimhen ha segnato 33 gol in 38 partite col Galatasaray». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, Auriemma annuncia: «C’è l’accordo tra Giuntoli ed il nigeriano, forte accelerazione dei bianconeri. La posizione di De Laurentiis»

Dibattito acceso fra Sabatini e Auriemma: "Osimhen e Conte alla Juve! Giuntoli farà l'impossibile" - Radio Cusano – Dibattito acceso fra Sabatini e Auriemma: "Osimhen e Conte alla Juve! Giuntoli farà l'impossibile" Dibattito acceso fra Sandro Sabatini e Raffaele Auriemma

Osimhen Juve, l’attaccante annuncia: «Futuro? Ci sono sempre voci su di me, prenderò la decisione migliore. Vi dico come stanno le cose» - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, l’attaccante torna a parlare del suo futuro: le dichiarazioni del bomber seguito dai bianconeriIl calciomercato Juve sogna Victor Osimhen. Alla TV locale turca NTV, l’attaccante del Galatasaray in prestito dal Napoli ha parlato così del suo futuro.OSIMHEN – «Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento. Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Osimhen Juve, scatto del Manchester United sul nigeriano! i Red Devils potrebbero giocarsi una contropartita tecnica che già conosce la Serie A. I dettagli - Il Manchester United spinge per acquisire il cartellino di Victor Osimhen. I Red Devils sono pronti a fare sul serio per fare proprio il centravanti nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray.

