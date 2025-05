Osimhen alla Juve | qual è il reale pericolo per i bianconeri Pronto un ingaggio faraonico attenzione a questo possibile scenario Ultimissime

OsimhenallaJuve: ecco il realepericolo per i bianconeri. Pronto un ingaggiofaraonico, attenzione a questopossibilescenario. Tutti i dettagliSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis preferirebbe cedere alle lusinghe della Saudi Pro League per Victor Osimhen, oggetto del desiderio anche del calciomercato Juve.In particolare, l’Al-Hilal avrebbe le antenne dritte: il club di Riyad potrebbe garantire all’attaccante un ingaggio triplo, da 30-35 milioni rispetto agli 11 netti guadagnati oggi al Galatasaray. .com 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen alla Juve: qual è il reale pericolo per i bianconeri. Pronto un ingaggio faraonico, attenzione a questo possibile scenario. Ultimissime

di Redazione JuventusNews24Fiorentina Juve a rischio? L’allerta rossa crea qualche preoccupazione in Toscana: ecco la situazione che riguarda, di riflesso, anche la sfida del FranchiCome un fulmine a ciel sereno. Le ultime notizie sul maltempo in Toscana potrebbero riguardare la sfida tra Fiorentina e Juve. Nella predetta regione è stata indetta allerta rossa per via dell’alluvione del fiume Rimaggio. 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve: c’è una rivale in più nella corsa all’attaccante nigeriano! Qual è il nuovo ostacolo per la Vecchia Signora, tutti i dettagliSecondo quanto riferito da Sportmediaset, c’è una rivale in più per il calciomercato Juve nella corsa a Victor Osimhen, grande obiettivo dei bianconeri per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.Oltre a diversi club di Premier League, infatti, a volere il nigeriano sarebbe lo stesso Galatasaray, nel quale è attualmente in prestito dal Napoli. 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il matrimonio in bianconero non sembra destinato a durare per molto! L’indiscrezione è chiaraIgor Tudor non sembra destinato a rimanere sulla panchina della Juve. A dirlo è la giornalista Fabiana Della Valle. Le percentuali di una sua riconferma come allenatore bianconero si assetano sul 20-30%, come ha confermato in un video sul proprio canale You Tube.TUDOR – «Quante possibilità ha Tudor di restare l’allenatore della Juventus anche la prossima stagione? Allora, al momento, io gli attribuisco all’incirca tra il 20 e il 30%, perché l’idea ... 🔗juventusnews24.com

