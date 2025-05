Operaio morto a Firenze caduto da tre metri d' altezza mentre stava dipingendo una pensilina

Ancora morti sul lavoro: a Firenze un Operaio di 46 anni è deceduto cadendo nel vuoto. È la 22esima vittima del lavoro in Toscana dall'inizio dell'anno 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Addio a Gianni Vasino, storico volto di 90º minuto, morto a 88 anni - È morto a Genova Gianni Vasino, giornalista e volto simbolo del programma 90º minuto. Aveva 88 anni ed era noto per i suoi servizi sul calcio italiano, soprattutto nel celebre gruppo di inviati del programma condotto da Paolo Valenti.

Foggia, incidente sul lavoro: morto operaio caduto da ponteggio - (Adnkronos) – Un operaio di 59 anni è morto ieri pomeriggio in un azienda di lavorazione marmi di Apricena, in provincia di Foggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo sarebbe caduto da un ponteggio alto 7 metri e avrebbe riportato lesioni gravi alla testa.