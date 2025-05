Ondata di furti nelle case allarme criminalità a Camaiore

Camaiore (Lucca), 10 maggio 2025 – Ondata di furti nella periferia cittadina: urge una soluzione per una maggior sicurezza della comunità. Famiglie impaurite e nel panico perché colpite da raid di ignoti nelle serate recenti e durante la notte: tra giovedì e ieri infatti sono entrati sia in case nel borgo di Frati che più a nord, verso Vado. Non c’è pace purtroppo in città a causa di una microcriminalità crescente: i malviventi si sono introdotti dapprima in due abitazioni all’interno di Frati, arraffando valori ed altro e rompendo, per entrare, recinzioni ed arredi. Non contenti, hanno tentato di introdursi nella casa del noto verduraio del posto ma, essendo stati avvistati all’esterno delle mura, sono fuggiti velocemente nella campagna vicina. Da qui, quasi sicuramente gli stessi malviventi sono arrivati nei pressi della via delle Ghiaie, tra Frati e Vado. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Ondata di furti nelle case, allarme criminalità a Camaiore

