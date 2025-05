Onana la sua macchina da 350 mila sterline a rischio sfascio | ecco cosa è successo

Ennesimo episodio da dimenticare per André Onana: la macchina del portiere dello United a rischio asta o sfascio: ecco come mai Andre Onana ha vissuto un altro episodio da dimenticare in una stagione già complicata per l’ex Inter: secondo quanto riportato dal Sun, la polizia gli ha sequestrato una Lamborghini Urus da 350.000 sterline per . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Onana, la sua macchina da 350 mila sterline a rischio sfascio: ecco cosa è successo

Potrebbe interessarti su Zazoom: Elena Maraga, la maestra licenziata per OnlyFans apre la sua società Elemara - Elena Maraga, la 29enne ex maestra dell’asilo parrocchiale di Maserada (Treviso), licenziata per aver aperto un profilo su OnlyFans, ha dato vita alla sua nuova attività imprenditoriale.

Approfondimenti da altre fonti

Sposa un anziano malato, gli spilla più di 350.000 euro e si fa regalare casa sua a Torino: 78enne a processo - Malato di disturbo cognitivo dal 2019, un anziano signore si ritrova all’improvviso senza gran parte del proprio patrimonio. È proprietario di diversi alloggi tra Torino e provincia, ha una polizza da 1,8 milioni e un conto corrente su cui dovrebbero esserci centinaia di migliaia di euro. “Eppure... 🔗Leggi su torinotoday.it

Papa Leone XIV, il frate che lo ha conosciuto: “Un uomo tranquillo, gli piaceva guidare la sua macchina” - Andrés Felipe Romero viene dalla Colombia e fa parte dei frati agostiniani che ieri hanno esultato in tutto il mondo per l’elezione a Pontefice per la prima volta di un membro del loro ordine: Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV. Ma Romero non è un agostiniano qualunque, quando è arrivato a Roma per studiare teologia biblica nel 2023 ha lavorato a stretto contatto con Prevost fresco di nomina cardinalizia. 🔗Leggi su lapresse.it

Modena, ex senatore Giovanardi denuncia il furto della sua auto. La macchina non si è mai mossa dal luogo dov’era stata parcheggiata. - Castelvetro di Modena, piccolo comune dell’Emilia Romagna, è stato protagonista di una vicenda ambigua, ed a tratti, divertente. L’ex Senatore Carlo Giovanardi qualche giorno fa ha esposto una denuncia per furto. L’uomo, dopo aver finito di pranzare in compagnia di alcuni amici, si è diretto verso la sua vettura; non lontana dal ristorante. Arrivato al […]L'articolo Modena, ex senatore Giovanardi denuncia il furto della sua auto. 🔗Leggi su dailynews24.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Benevento - La madre di Maria: \ Video Benevento - La madre di Maria: \

Su questo argomento da altre fonti

Onana, la sua macchina da 350 mila sterline a rischio sfascio: ecco cosa è successo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Onana si fa sequestrare la Lamborghini da 350mila euro nel modo più assurdo e rischia la demolizione - Onana rischia di vedere distrutta la sua lussuosa e potente auto, ovvero la Lamborghini Urus. Una leggerezza imbarazzante per lui. 🔗fanpage.it