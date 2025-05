Omicida in fuga a Milano | fuori dal carcere per lavorare accoltella un collega in hotel e scappa Scomparsa anche una dipendente dello stesso Hotel

È un detenuto del carcere di Bollate, in regime di semilibertà, l?uomo che sabato mattina ha accoltellato un collega all?interno dell?Hotel Berna, in via Napo. 🔗Leggo.it © Leggo.it - Omicida in fuga a Milano: fuori dal carcere per lavorare, accoltella un collega in hotel e scappa. Scomparsa anche una dipendente dello stesso Hotel

Altre fonti ne stanno dando notizia

È un detenuto del carcere di Bollate, in regime di semilibertà, l?uomo che sabato mattina ha accoltellato un collega all?interno dell?hotel Berna, in via Napo... 🔗leggo.it

Sondrio – Utilizzare parte dei soldi a disposizione del Bim per risolvere, almeno parzialmente, il grande problema relativo al costo esorbitante degli alloggi degli universitari valtellinesi che seguono i corsi a Milano e Pavia. L’associazione “Patto per il Nord” lancia la proposta alla vigilia dell’assemblea del Bim dell’Adda chiedendo espressamente di convogliare parte delle risorse a disposizione, derivanti dai canoni idroelettrici, a favore dei giovani universitari e delle loro famiglie. 🔗ilgiorno.it

L'uomo ha tentato di rapire due gemelline durante l'orario d'ingresso di un istituto elementare. L'intervento dei genitori e delle forze dell'ordine ha evitato il peggio 🔗ilgiornale.it

Ne parlano su altre fonti

Omicida in fuga a Milano: ha accoltellato un collega durante un permesso per lavorare. Era in cella per avere assassinato una 23enne; Accoltellato a Milano fuori dall'hotel vicino la stazione Centrale, dipendente gravissimo: aggressore in fuga; Accoltellato fuori da un hotel in zona Stazione Centrale, dipendente in fin di vita. Caccia all’aggressore, è un detenuto ammesso al lavoro esterno; Agguato fuori da hotel in via Torriani: grave dipendente. Si cerca detenuto per omicidio in permesso. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Omicida in fuga a Milano: ha accoltellato un collega durante un permesso per lavorare. Era in cella per avere assassinato una 23enne - L'aggressore è Emanuele De Maria, originario di Napoli: la sera doveva rientrare in carcere ma è scappato dopo avere aggredito il collega egiziano. Entrambi lavorano all'hotel Berna. L'uomo nel 2018 h ... 🔗milano.corriere.it

Evaso in fuga a Milano: fuori dal carcere per lavorare, accoltella un collega in hotel e scappa. Era detenuto per omicidio di una 23enne - È un detenuto del carcere di Bollate, in regime di semilibertà, l’uomo che sabato mattina ha accoltellato un collega all’interno dell’hotel Berna, in via ... 🔗msn.com

Accoltellato fuori da un hotel a Milano, dipendente in fin di vita. Il presunto aggressore è un detenuto ammesso al lavoro esterno, ma è in fuga - L’uomo è stato ferito da più fendenti in diverse parti del corpo. La lama è stata ritrovata dalla polizia: pare si sia spezzata durante l'azione, segno della veemenza nel colpire ... 🔗msn.com