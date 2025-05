Oltrarno modifiche alla sosta per un evento di Gucci in via delle Caldaie

Firenze, 10 maggio 2025 - La prossima settimana sono previste modifichealla circolazione in alcune strade dell’Oltrarno, con una limitata estensione anche ad alcune piazze e vie sulla riva destra dell’Arno. I provvedimenti sono legati all’organizzazione della sfilata Cruise 2026 di Gucci, che si terrà presso Palazzo Settimanni, sede dell’Archivio Gucci, in via delleCaldaie, il prossimo 15 maggio. Le misure riguarderanno in particolare la sosta e la viabilità per consentire le operazioni di allestimento e lo svolgimento dell’iniziativa.Oltrarno - Il primo provvedimento è già scattato dalla mezzanotte di oggi e consiste in un divieto di transito in via dei Preti tra via delleCaldaie e Borgo Tegolaio (escluso mezzi di soccorso e Polizia, veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili). 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Oltrarno, modifiche alla sosta per un evento di Gucci in via delle Caldaie

