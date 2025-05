Olimpiadi Giorgetti a Sondrio | un’occasione irripetibile Stiamo costruendo il futuro dell’economia della Valtellina fino al 2050

Sondrio, 10 maggio 2025 – "Siamo tutti concentrati, focalizzati a raggiungere tutti gli obiettivi, a fare una bellissima manifestazione, ma è anche un punto di partenza perché è la costruzione della nuova immagine dellaValtellina, della nuova economia dellaValtellinafino al 2040-2050, quindi è un'occasione irripetibile che non possiamo assolutamente perdere". Queste le parole pronuciate oggi, sabato 10 maggio, dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine di un evento in provincia di Sondrio sulle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che interesseranno anche la Valtellina. Sondrio, Olimpiadi Giancarlo Giorgetti parla ai sindaci e agli studenti presso il teatro di Tirano- foto (ANSAANP) Quando iniziano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 I giochi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026 (dal 6 al 15 marzo i Giochi Paralimpici). 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi, Giorgetti a Sondrio: un’occasione irripetibile. Stiamo costruendo il futuro dell’economia della Valtellina fino al 2050

Ne parlano su altre fonti

Il Giancarlo Giorgetti sul palco di ‘Tutta un’altra economia, la sfida del valore’, il primo dei tre eventi della Lega che porteranno al congresso federale, ha il cappello del militante del Carroccio. Fan dei dazi di Donald Trump, anche se minacciano le imprese italiane, anti tedesco (“Ora i tedeschi hanno deciso che fanno quel cavolo che gli pare”) e fan della pace fiscale. Il messaggio che ne emerge, è quel che conta, è un via libera del Giorgetti ministro alla quinta rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dal disegno di legge in discussione alla commissione Finanze del Senato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Livigno (Sondrio) – Sono ancora aperte in paese le selezioni per i volontari che vorranno far parte dello staff dei prossimi Giochi Olimpici Invernali. Un invito rivolto soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che avranno compiuto la maggiore età entro il prossimo 1 novembre disposti a prestare il loro contributo per almeno nove giorni, anche non consecutivi, mettendosi a disposizione dello staff durante il periodo delle competizioni. 🔗ilgiorno.it

La Regione Lombardia ha approvato e finanziato il progetto "Olimpiadi 2026: un ponte tra popoli e culture", presentato dalla Provincia di Sondrio in collaborazione con l'Orchestra Antonio Vivaldi, con l'Istituto di ricerca "Il Poliedro" di Milano e con i comuni di Bormio, Morbegno e Piuro... 🔗sondriotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Olimpiadi, Giorgetti a Sondrio: un’occasione irripetibile. Stiamo costruendo il futuro dell’economia della Valtellina fino al 2050; Oggi il ministro Giorgetti in Valtellina. Al centro della visita le Olimpiadi 2026 come opportunità per la provincia; Giorgetti, Unicredit? Su sicurezza nazionale non decide Ue; Sabato 10 maggio il ministro Giorgetti sarà a Tirano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Olimpiadi, Giorgetti a Sondrio: un’occasione irripetibile. Stiamo costruendo il futuro dell’economia della Valtellina fino al 2050 - Milano-Cortina 2026, il ministro: "Siamo tutti concentrati, focalizzati a raggiungere tutti gli obiettivi, a fare una bellissima manifestazione, ma è anche un punto di partenza” ... 🔗ilgiorno.it

Giancarlo Giorgetti: Golden Power su Unicredit e Banco Bpm, valutazioni in corso - Il ministro Giorgetti discute il ruolo del golden power su Unicredit e Banco Bpm, e l'importanza della Banca Popolare di Sondrio. 🔗msn.com

Popolare Sondrio: Giorgetti, Ops Bper tenga conto specificita' territorio - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tirano, 10 mag - 'La Popolare di Sondrio su questo territorio significa moltissimo e questo non puo' essere ignorato. 🔗ilsole24ore.com