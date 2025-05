Ok del Cdm al decreto legislativo contro bullismo e cyberbullismo Valditara | ecco come intendiamo aiutare giovani e famiglie

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decretolegislativo “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, in attuazione della delega di cui all’articolo 3 della legge n.70 del 2024. Dunque, arriva anche l’ok del Cdm al decretolegislativocontrobullismo e cyberbullismo. E con tanto di imprimatur dichiaratorio del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che sul punto ha precisato: «Con questo provvedimento si aggiunge un nuovo, importante tassello nell’azione del Governo per la promozione della cultura del rispetto. E per combattere il bullismo in ogni sua forma».bullismo e cyberbullismo, ok del governo al decretolegislativo. Il punto di ValditaraAggiungendo anche: «Mettiamo in guardia i nostri ragazzi sui rischi dell’uso della rete e mettiamo in guardia anche le famiglie per la responsabilità che può conseguire da comportamenti violenti tenuti dai propri figli sui social a danno di altri giovani. 🔗Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ok del Cdm al decreto legislativo contro bullismo e cyberbullismo. Valditara: ecco come intendiamo aiutare giovani e famiglie

Al ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto si apprende, si lavora a portare il decreto bollette al prossimo consiglio dei ministri, che dovrebbe riunirsi martedì 25 febbraio alle 9. Il provvedimento è stato annunciato la scorsa settimana dal ministro Giancarlo Giorgetti in question time. Il decreto sarà presentato insieme al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. 🔗quotidiano.net

Si è concluso in meno di un'ora il consiglio dei ministri convocato oggi a Palazzo Chigi. Fra temi all'ordine del giorno c'è il via libera alla bozza del decreto bollette, contenente misure urgenti, in favore di famiglie e imprese, “di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, di riduzione dell’onere fiscale, nonche? per la trasparenza delle offerte al dettaglio”. 🔗ilfoglio.it

