Nuova Mercedes AMG GT4 EQ 2026 | la supercar elettrica

La Mercedes-AMG GT Coupé4 EV, attesa per il 2026, rappresenta una svolta epocale per il marchio di Affalterbach, segnando l’ingresso di Mercedes-AMG nel segmento delle berline sportive completamente elettriche. Questo modello promette di ridefinire gli standard delle performance a zero emissioni, combinando l’eleganza tipica di Mercedes con tecnologie all’avanguardia.Design e AerodinamicaIspirata alla concept Vision AMG del 2022, la GT Coupé4 EV sfoggia un design fluido e dinamico, con una lunghezza che sfiora i 5 metri e un passo di circa 3 metri. Il frontale è dominato da una calandra “piena” con elementi verticali cromati, affiancata da gruppi ottici a LED uniti da una striscia luminosa che integra il logo della Stella. La silhouette è slanciata e aerodinamica, con uno spoiler posteriore attivo che migliora la stabilità alle alte velocità. 🔗Ilgiornaledigitale.it

