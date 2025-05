Numero da rodeo di Carapaz alla crono del Giro d’Italia | la bici impazzisce la doma da campione

Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa: la scelta di Tudor sull’impiego del numero 10 bianconero - di Redazione JuventusNews24Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa da Tudor: ecco le scelte per il match casalingo contro i giallorossiLa Juventus di Tudor ospita questa sera all’Allianz Stadium il Lecce di Giampaolo. Il tecnico bianconero confermerà ancora titolare Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juve agirà ancora da trequartista alle spalle di Dusan Vlahovic nel 3-4-2-1 di Tudor.Cambia però il suo compagno di reparto: l’altro trequartista dietro al serbo dovrebbe essere Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su juventusnews24.com

Istruzione parentale: cresce il numero dei genitori verso l’homeschooling - In Europa, e anche in Italia, cresce il numero di famiglie che scelgono l’istruzione parentale (homeschooling in inglese) come alternativa alla scuola tradizionale. Un esempio emblematico arriva dalla Spagna, dove una coppia (nota su TikTok come @amorypucho) ha deciso di non iscrivere i propri figli a scuola fino ai sei anni. Alla base della loro […] The post Istruzione parentale: cresce il numero dei genitori verso l’homeschooling first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it