Notte da incubo in discoteca racconto choc di una ragazza | Violentata nel bagno

Firenze, 10 maggio 2025 – “Sono stata Violentata nel bagno della discoteca”. È il raccontochoc che una ragazza fiorentina di 27 anni ha fatto giovedì pomeriggio ai medici dell’ospedale Careggi. Una Notte da incubo che si sarebbe consumata il 18 aprile scorso in un noto locale notturno del fiorentino. Secondo quanto ricostruito, la giovane, intorno all’una e mezzo di Notte, avrebbe chiesto a un “conoscente” che lavora nello staff della discoteca di poter utilizzare i loro bagni, perché troppa la fila in quelli riservata alla clientela. Il coetaneo (fiorentino anche lui) avrebbe subito accettato, e una volta accompagnata la ragazza nei servizi privati l’avrebbe Violentata. Tutto è accaduto in pochi attimi. Il ragazzo si è spogliato e afferrata la giovane avrebbe iniziato il rapporto senza il suo consenso. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Notte da incubo in discoteca, racconto choc di una ragazza: “Violentata nel bagno”

