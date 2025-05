Non solo Sinner tra boati ed esultanza | come il Centrale ha visto Lazio-Juve

(Adnkronos) – Mentre Jannik Sinner accendeva il Foro Italico, a poche centinaia di metri di distanza la Lazio pareggiava con la Juventus allo stadio Olimpico. Oggi, sabato 10 maggio, nella 36esima giornata di Serie A, la sfida Champions tra biancocelesti e bianconeri si è conclusa 1-1 e anche dal Centrale, sold out per il ritorno . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Se ne parla anche su altri siti

Sinner torna in campo, vittoria ed emozioni a Roma - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner non sbaglia. Al rientro in campo 104 giorni dopo lo stop legato alla vicenda Clostebol, il numero 1 del mondo batte una buona versione di Mariano Navone: 6-3 6-4 il punteggio in favore del tre volte campione Slam che, nonostante qualche difficoltà al servizio nel secondo set, è riuscito ad evitare di allungare ulteriormente il match, chiuso in un’ora e 38 minuti.Al terzo turno ci sarà Jesper de Jong, che ha dominato il favorito Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-0 6-2. 🔗Leggi su ildenaro.it

Sinner, ritorno show agli Internazionali: batte Navone ed emoziona il Centrale - (Adnkronos) – Jannik Sinner è tornato. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio, l'argentino Mariano Navone nel secondo turno degli Internazionali d'Italia, vincendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Di fronte a un Centrale sold out, il numero uno del mondo si riprende il suo trono e vola al terzo […]L'articolo Sinner, ritorno show agli Internazionali: batte Navone ed emoziona il Centrale proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Sinner, ritorno show agli Internazionali: batte Navone ed emoziona il Centrale - (Adnkronos) – Jannik Sinner è tornato. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio, l'argentino Mariano Navone nel secondo turno degli Internazionali d'Italia, vincendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Di fronte a un Centrale sold out, il numero uno del mondo si riprende il suo trono e vola al terzo […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Sinner batte Berrettini in un derby epico a Wimbledon: il punto più bello del match Video Sinner batte Berrettini in un derby epico a Wimbledon: il punto più bello del match

Approfondimenti da altre fonti

Non solo Sinner, tra boati ed esultanza: come il Centrale ha visto Lazio-Juve; Il ritorno del Re, Sinner di nuovo sul trono: quando giocherà oggi, chi è l'avversario; Sinner e il completo nero agli Internazionali: Mi piacciono i colori scuri; Sinner, allenamento davanti ai tifosi al Foro Italico: boati e cori da stadio. «?Felice di essere a Roma e di. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Non solo Sinner, tra boati ed esultanza: come il Centrale ha visto Lazio-Juve - (Adnkronos) - Mentre Jannik Sinner accendeva il Foro Italico, a poche centinaia di metri di distanza la Lazio pareggiava con la Juventus allo stadio Olimpico. Oggi, sabato 10 maggio, nella 36esima gio ... 🔗msn.com

Sinner è tornato, boato pazzesco al suo ritorno in campo: la reazione è commovente - Un'attesa di tre mesi. Lunga, lunghissima. Ma poteva andare peggio. Una sosta forzata che sembrava senza fine. Veder giocare gli altri è una sofferenza per chi vive per il tennis. Ma ora c'è la svolta ... 🔗msn.com

Sinner, il calore di Roma per il ritorno in campo: da «daje Jannik» a «si 'na preta». E l'altoatesino si scioglie - Probabilmente a tutto questo calore non ci è abituato nemmeno lui. Lui, che è il numero uno al mondo. Ed in effetti Jannik Sinner e Roma sembrano due mondi opposti, ... 🔗msn.com