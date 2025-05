Non identificate le due persone morte dopo essere state travolte dai treni a Milano

Sono ancora da identificare le due persone decedute dopoessere stata travolte da treni, in due episodi distinti, alle 5.40 nella stazione di Borgolombardo, una frazione di San Giuliano Milanese (Milano) e alle 6.15 a Milano, lungo la Linea di cintura utilizzata dai treni AV. Addosso pare non avessero documenti e le condizioni dei due corpi non permettono un riconoscimento. Serviranno quindi le impronte per accertarne l’identità.Nel primo caso il corpo è stato trovato sui binari da un treno il cui conducente ha dato l’allarme. Si tratta di un uomo di carnagione chiara sui 30-40 anni. Nel secondo, avvenuto all’altezza del triplo bivio Seveso, il convoglio avrebbe sbalzato il corpo lontano. Sul posto è stato trovato un permesso di soggiorno ma è impossibile al momento sapere se appartenga al morto. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non identificate le due persone morte dopo essere state travolte dai treni a Milano

