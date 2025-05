Nintendo le spese in ricerca e sviluppo sono state da record nel 2024 rivela un rapporto

Nel corso dell’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2024, la storica azienda giapponese ha registrato un record assoluto: 143,79 miliardi di yen investiti in ricerca e sviluppo, pari a circa un miliardo di dollari. Un dato mai visto prima nella storia della compagnia, che evidenzia chiaramente una fase di grande trasformazione. Gli investimenti, secondo gli analisti, sono in gran parte destinati alla tanto attesa Nintendo Switch 2, ma non solo: lo sviluppo di nuovi giochi, l’espansione del personale e l’evoluzione dei servizi sembrano rientrare in una strategia più ampia di crescita e consolidamento.La cifra supera di circa 6 miliardi di yen quella spesa nell’anno precedente e, cosa ancora più significativa, Nintendo prevede di raggiungere i 155 miliardi di yen entro la fine dell’anno fiscale 2025. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo, le spese in ricerca e sviluppo sono state da record nel 2024, rivela un rapporto

Lo sviluppo di Nintendo Switch 2 è iniziato nel 2019 - Appena due anni dopo il lancio della prima Nintendo Switch nel 2017, la casa di Kyoto ha dato il via allo sviluppo della sua console successiva, poi divenuta Nintendo Switch 2. A rivelarlo non è una fonte ufficiosa, ma documentazione ufficiale emersa durante una causa legale tra Nintendo e l’azienda di accessori GENKI. Secondo questi atti, la pianificazione del nuovo hardware è iniziata formalmente già nel 2019, segno che Nintendo aveva fin da subito una visione chiara su come evolvere la propria piattaforma ibrida. 🔗Leggi su game-experience.it

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è in sviluppo anche per Nintendo Switch 2, per un noto leaker - Il successo di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered potrebbe presto estendersi anche alla prossima console Nintendo. Secondo quanto riportato dal noto leaker e content creator eXtas1s, Bethesda sarebbe attivamente al lavoro per portare la remaster del gioco anche su Nintendo Switch 2.L’informazione, condivisa da eXtas1s tramite un post sui social, non è ancora stata confermata ufficialmente da Bethesda, ma si inserisce perfettamente nel contesto delle recenti mosse strategiche di Microsoft. 🔗Leggi su game-experience.it

Sviluppo, ricerca e formazione: firmato l'accordo tra l’Autorità di sistema portuale e la Mediterranea - Alla base dell’accordo di programma quadro sottoscritto dal presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, e dal magnifico rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, alla presenza del professore Felice... 🔗Leggi su reggiotoday.it

