Nicolò e TrigNO ad Amici 24 hanno dato vita ad un nuovo duetto sulle note del brano intitolato ProudMary di Tina Turner. I due cantanti hanno infiammato il pubblico. Amadeus, giudice del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha ricordato loro che dovrebbero fare un singolo o un disco insieme. Avrebbero sicuramente un grandissimo successo. Le loro voci si sposano alla perfezione. VideoWitty Tv 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Nicolò e TrigNO ad Amici 24 cantano Proud Mary e infiammano il pubblico | Video Witty Tv

Amici 24 TrigNo, Nicolò, Antonia: chi e quanti in finale? Ultime news - Nell’ultimo ballottaggio del Serale di Amici 24 per la finale ci sono TrigNo, Nicolò e Antonia. Sabato sera, 10 maggio 2025, andrà in onda la semifinale su Canale 5, che si concluderà con questa ultima sfida e il risultato svelato in Casetta da Maria De Filippi. C’è anche la probabilità che la conduttrice riveli i nomi degli altri finalisti nello studio vuoto. Le anticipazioni di SuperGuidaTv segnalano che sono sicuro in finale Alessia Pecchia, Daniele e Francesco. 🔗Leggi su latuafonte.com

Trigno e Chiara in crisi ad Amici 24 per Francesca: “Mi vuoi lasciare?” - Malumori ad Amici di Maria De Filippi tra il cantante Trigno e la ballerina Chiara Bacci. I due sono ufficialmente una coppia ma le prove del talent show e il fatto di trovarsi in due squadre diverse stanno mettendo a repentaglio il loro rapporto. In particolare a creare tensioni è stato il guanto di sfida lanciato dalla Professoressa Deborah Lettieri, che ha coinvolto l’altra danzatrice Francesca Bosco. 🔗Leggi su dilei.it

Ad Amici Zerbi ha dei dubbi su Trigno e Pettinelli, alla prof: “Sei annebbiata dall’ormone, perdi lucidità” - Nel daytime del 24 febbraio diAmici, Rudy Zerbi ha convocato in studio la prof Anna Pettinelli e Trigno. Il prof è convinto che la collega non sia oggettiva nei confronti del ragazzo che, per lui, al momento non merita il Serale: "Quando parli di lui ti dimentichi di tutto perché c'è l'ormone dell'eros? È un bel ragazzo, forse ti confonde".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

