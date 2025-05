Nel tuo nome - l' arte parla della comunità le iniziative artistiche per il Giubileo 2025

Ravenna, 1 marzo 2025 – Si sono trovati in più di cento, giovani e giovanissimi. Scossi ma uniti, “così come voleva vederci lui”. Venerdì sera al Milk bar gli amici di Mattia Palumbo, il 19enne morto domenica scorsa in un incidente stradale in via Cerba a Sant’Antonio, lo hanno ricordato con musica e dediche: lettere e strofe scritte per lui, che sognava di fare il rapper e che con lo pseudonimo di Axon aveva firmato un contratto con una casa discografica di Milano, la Orangle records. 🔗ilrestodelcarlino.it