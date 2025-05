Nasconde la cocaina nel vano della ruota di scorta dell' auto è ai domiciliari e viene arrestato di nuovo

Un imprenditore della provincia di Milano è stato arrestato dalla guardia di Finanza dopo essere stato trovato in possesso di 24 chili di cocaina e 9 grammi di hashish che nascondeva in parte sotto il sedile dell'auto e in parte sotto alla vasca da bagno di casa. I militari gli hanno anche sequestrato un'auto modificata in modo tale da ricavare un vano segreto all'interno del paraurti posteriore.Continua a leggere 🔗fanpage.it