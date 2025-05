Napoli rimossa l’edicola pericolante in via Foria

Al via il piano di demolizione a tutela dell'incolumità pubblica del Comune di Napoli.Giovedì e venerdì si procederà con la rimozione delle edicole pericolanti in via Piave e in via Michelangelo Schipa. Diventa operativo il piano di demolizione delle edicole che rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica, per il quale il Comune di Napoli ha .

Rimossa l’edicola pericolante in via Foria. E non sarà l’unica: ce ne sono molte altre - Inizia il piano di rimozione delle vecchie edicole dei giornali ormai chiuse da anni. La prima è quella di via Foria.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Edicola pericolante rimossa: partito il piano da 45mila euro - Diventa operativo il piano di demolizione delle edicole che rappresentano un pericolo per l’incolumità pubblica, per il quale il Comune di Napoli ha stanziato 45.000 euro. Stamattina alle 6.00 si è proceduto con la rimozione dell’edicola in via Foria, segnalata dalla Prefettura e messa in... 🔗Leggi su napolitoday.it

