Napoli rapina cellulare in un bar e si dà alla fuga | bloccato in viale Traiano e arrestato

Martedì mattina, un uomo di 43 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Pianura e di Bagnoli dopo aver rapinato un cellulare in un bar a Napoli. L'individuo, che si era dato alla fuga dopo il colpo, è stato prontamente individuato e bloccato, riportando alla luce una dinamica criminale che continua a preoccupare la comunità locale.

rapina un cellulare in un bar e si dà allafuga. Nella mattinata di martedì, gli agenti del Commissariato di Pianura e di Bagnoli hanno bloccato un uomo di 43 anni, ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in un esercizio commerciale di Napoli. Napoli, rapinacellulare in un bar e si dà allafuga: bloccato .L'articolo Napoli, rapinacellulare in un bar e si dà allafuga: bloccato in vialeTraiano e arrestato Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, rapina cellulare in un bar e si dà alla fuga: bloccato in viale Traiano e arrestato

